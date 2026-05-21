Hertz México y Despegar fortalecen la movilidad en el país por el crecimiento de demanda turística

En un contexto donde los viajeros buscan resolver cada etapa de su viaje desde una misma plataforma, Hertz México y Despegar, la travel tech líder en Latinoamérica, fortalecen su integración para incorporar soluciones de movilidad dentro del proceso de planificación del viaje, facilitando el acceso a opciones de renta vehicular en destinos clave del país.

"Nuestra estrategia de digitalización y alianzas busca fortalecer la certeza operativa y mejorar la experiencia del usuario en cada etapa del viaje. Hoy la movilidad ya no se limita únicamente al traslado, sino a la capacidad de integrar disponibilidad, conectividad y confianza", puntualizó Marco Andueza.

La alianza permite conectar la llegada aérea con la movilidad terrestre, ampliando la disponibilidad de vehículos para los usuarios, particularmente en momentos de alta demanda turística y corporativa. La integración busca facilitar una experiencia más completa y flexible, donde el viajero pueda resolver distintas etapas de su traslado desde un mismo entorno digital.

Marco Zuin, Senior Global Partners Manager & Travel Experiences de Despegar, señaló que "la alianza con Hertz México representa un hito en la digitalización del sector. Al integrar la infraestructura de la arrendadora líder con nuestro ecosistema permitimos que el viajero tome el control de su movilidad de principio a fin. Con esta integración, seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer una propuesta cada vez más completa, donde los usuarios puedan planificar todo su viaje en un solo lugar, con más opciones, disponibilidad y herramientas que simplifiquen cada decisión".

Presentada durante la 50ª edición del Tianguis Turístico 2026, la apuesta de Hertz México y Despegar por un ecosistema de alianzas tecnológicas —donde infraestructura y anticipación de la demanda se integran— define un nuevo paradigma para la movilidad en el país