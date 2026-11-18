Los pagos de los Programas para el Bienestar continúan este miércoles 18 de noviembre en todo el país, de acuerdo con el calendario oficial de dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

En esta jornada, las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra M reciben su depósito en la Tarjeta del Banco del Bienestar, como parte del operativo de pagos que comenzó el pasado 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes.

La dispersión de recursos contempla a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

¿Cuánto depositan hoy los Programas del Bienestar?

Para este último bimestre del año, los montos establecidos por el Gobierno de México son los siguientes:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de las personas incorporadas a cada programa, sin intermediarios.

¿Quiénes cobran después del miércoles 18 de noviembre?

El calendario de pagos continuará durante los próximos días conforme a la primera letra del primer apellido:

Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.

Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O. Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R.

Miércoles 25 de noviembre: letra S.

Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

Las personas beneficiarias también pueden consultar información sobre sus apoyos a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y evitar compartir sus datos bancarios con desconocidos.