Pago Bienestar hoy 18 de noviembre: ¿quiénes reciben su depósito?
Este miércoles continúa la dispersión de los apoyos económicos del bimestre noviembre-diciembre de 2026.
Los pagos de los Programas para el Bienestar continúan este miércoles 18 de noviembre en todo el país, de acuerdo con el calendario oficial de dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.
En esta jornada, las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra M reciben su depósito en la Tarjeta del Banco del Bienestar, como parte del operativo de pagos que comenzó el pasado 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes.
La dispersión de recursos contempla a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.
¿Cuánto depositan hoy los Programas del Bienestar?
Para este último bimestre del año, los montos establecidos por el Gobierno de México son los siguientes:
- Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
- Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
- Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
- Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.
Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de las personas incorporadas a cada programa, sin intermediarios.
¿Quiénes cobran después del miércoles 18 de noviembre?
El calendario de pagos continuará durante los próximos días conforme a la primera letra del primer apellido:
- Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.
- Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.
- Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R.
- Miércoles 25 de noviembre: letra S.
- Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.
- Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.
Las personas beneficiarias también pueden consultar información sobre sus apoyos a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y evitar compartir sus datos bancarios con desconocidos.