"O pagamos o nos queman las unidades": Choferes colapsan Periférico norte por extorsiones

Choferes de transporte público de pasajeros llevaron a cabo un bloqueo sobre Periférico norte para exigir mayor seguridad, pues afirman que son víctimas de extorsiones, por lo que aseguran que quienes no pagan corren en riesgo de que les quemen sus unidades o les pase algo a ellos.

La fila de autos varados ocupó varios kilómetros de la vialidad. Salomón Ramírez

Los inconformes, provenientes de los municipios de Melchor Ocampo y Zumpango, aseguraron que ya habían denunciado a las autoridades que eran víctimas de grupos delictivos y había un acuerdo de que les brindarían medidas de seguridad, pero no cumplieron.

Explicaron que hasta el momento no han podido determinar a qué grupo pertenecen los extorsionadores, pues van encapuchados y sorprenden a los operadores, a quienes les exigen el pago de una cuota a cambio de no ser “molestados en su fuente de trabajo”.

Ante ello, desde las 2 de la tarde se apostaron en la lateral de Periférico norte, a la altura del parque Naucalli, lo que ocasionó caos vial; las filas de vehículos alcanzaba hasta los cinco kilómetros.

El cierre vialcomenzó a las 2:00 PM en los carriles laterales de Periférico norte. Salomón Ramírez

Conforme pasaban las horas, los afectados empezaron a liberar carriles y, después de cuatro horas decidieron liberar dos carriles, permaneciendo en dos más, mientras sus dirigentes mantenían una mesa de diálogo con autoridades del gobierno el Estado de México.

Los choferes mencionaron que de no haber una respuesta, volverán a bloquear y esta vez dirigirse hasta la Ciudad de México.