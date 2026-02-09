Más de 650 ciclistas dan vida a la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán

Más de 650 ciclistas provenientes de México, Estados Unidos y Canadá participaron en la edición número 14 del Gran Fondo Mazatlán, celebrado en el puerto sinaloense, consolidando a este evento como una de las competencias ciclistas más importantes de la región. Deportistas de distintos niveles se dieron cita para recorrer las rutas diseñadas a lo largo del malecón y zonas aledañas, en un ambiente de competencia y convivencia internacional.

El banderazo de salida fue encabezado por José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, acompañado por Mónica Coppel, organizadora del evento, y Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.

La competencia reunió a más de 1,600 personas entre participantes y acompañantes, lo que generó una derrama económica estimada en más de 14 millones de pesos. Los ciclistas recorrieron una exigente ruta que inició en el Faro y continuó por Cerritos, El Habal, La Noria, San Marcos, la Presa Picachos, El Recodo, Cofradía, Escamillas, El Vainillo, para finalizar en la Isla de la Piedra, siendo cronometrados de manera individual mediante chip electrónico.

En el evento participaron ciclistas provenientes de diversos estados del país como Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Durango y Sinaloa, así como de Estados Unidos y Canadá. La competencia se realizó en el marco de la celebración de febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y concluyó con la premiación de las rutas de 75 y 140 kilómetros, repartiendo una bolsa de 30 mil pesos y una convivencia familiar como cierre del evento.