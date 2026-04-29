Estudios de posgrado: Politécnicos salen a defender proyectos

Mientras enfrentan la suspensión de becas, riesgo migratorio e incertidumbre para concluir sus doctorados en Reino Unido, estudiantes mexicanos ligados al Instituto Politécnico Nacional (IPN) exhibieron públicamente las investigaciones con las que buscan resolver problemas urgentes de salud, medio ambiente y desarrollo económico en México.

Detrás de la disputa administrativa entre el IPN y la Fundación Politécnico, no sólo hay al menos 39 alumnos afectados, sino proyectos sobre detección de cáncer de piel con inteligencia artificial, nuevos antibióticos frente a bacterias resistentes, limpieza de agua contaminada, obesidad, agricultura de precisión, sustitución de plásticos y tecnologías espaciales.

Es decir: talento altamente especializado que hoy debe dedicar tiempo a defender su permanencia en el extranjero en lugar de solo tener que investigar.

Algunos de los proyectos afectados

Entre los proyectos presentados destaca el de Brandon Ferral, quien desarrolla inteligencia artificial para apoyar diagnósticos clínicos de cáncer de piel, tecnología que podría reducir errores médicos y tiempos de atención. También está el trabajo de Adrián Farid Bustos Jiménez, enfocado en eliminar PFAS del agua potable, contaminantes persistentes asociados a riesgos sanitarios.

En salud pública, Aranza Espinosa-Flores investiga obesidad, apetito y neurodegeneración; mientras Luz Andrea García Valencia estudia mecanismos bacterianos con potencial para nuevos antibióticos. Otros doctorandos trabajan en empaques biodegradables, robótica espacial, agricultura sustentable, innovación digital para pymes mexicanas y herramientas creativas para cine y videojuegos.

En agricultura, Gabriel Yosafat Sánchez trabaja en mapeo de nutrientes y precisión agrícola para fortalecer la seguridad alimentaria nacional. Adriana López López estudia estructuras inflables para robótica espacial orientada a la mitigación de basura espacial, y Nelly García Sihuay investiga el realismo en el diseño sonoro con aplicaciones en cine.

Ciencia frenada por burocracia

Los estudiantes han denunciado que la suspensión de apoyos económicos los dejó con deudas, visas en riesgo y dudas sobre si podrán graduarse. La crisis expone una contradicción: mientras México presume la internacionalización académica, investigadores formados para regresar con conocimiento estratégico enfrentan el abandono institucional.

Los doctorandos del Politécnico han insistido en que no se trata únicamente de becas, sino de años de formación científica y vínculos internacionales construidos para generar conocimiento aplicable al país. La exhibición de sus investigaciones busca visibilizar que la crisis no solo afecta a 39 alumnos, sino al potencial científico y tecnológico nacional.

*mcam