Reporte del Senado: Sancionan a 58 elementos de Guardia Nacional

Después de casi tres meses de recibirlo, el pleno del Senado aprobó ayer el Informe de la Guardia Nacional, donde la institución da cuenta de que durante el año 2025 presentó 103 denuncias penales contra 320 de sus integrantes “involucrados en actos contrarios a la ley; no obstante, la institución no cuenta con registros de integrantes que hayan sido sancionados penalmente en el desempeño de sus funciones en este periodo”.

Avalado por 82 votos del oficialismo y 28 abstenciones, el Informe Anual es el primero que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de la nueva ley de la Guardia Nacional. Por eso, esta vez incluye un apartado específico de sus obligaciones de rendición de cuentas ante los legisladores federales, entre ellas detallar el número de efectivos sancionados penalmente.

“La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional es la encargada de conocer de las quejas y denuncias en contra de las y los integrantes de la Institución y realizar las investigaciones correspondientes, por lo que durante 2025 presentó 103 denuncias penales contra 320 personas integrantes involucradas en actos contrarios a la ley; la institución no cuenta con registros de integrantes que hayan sido sancionados penalmente en el desempeño de sus funciones en este periodo”, informa.

También explica que durante el 2025 fueron sancionados 58 integrantes de la Guardia Nacional. De ellos, 17 fueron removidos de su cargo, 39 suspendidos temporalmente y dos con cambio de unidad.

“Quien ejerza el mando es responsable de fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, respeto a los derechos humanos, espíritu de cuerpo y profesionalismo hacia las personas y aquellos bajo su mando. De igual forma, aplicar los correctivos disciplinarios de manera proporcional a la falta cometida. En el periodo que se informa, fueron aplicados 17 mil 973 correctivos disciplinarios consistentes en 493 amonestaciones privadas, ocho mil 222 arrestos y nueve mil 258 restricciones”, precisa.

La Guardia Nacional revela que el año pasado enfrentó 206 agresiones. Además, precisa que el 54 por ciento de las agresiones que sufrieron sus elementos se concentraron en cuatro entidades federativas.

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