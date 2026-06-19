Rey Felipe VI será bienvenido en Jalisco, es señal de que somos una gran ciudad: Pablo Lemus

Tras el histórico triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea en Guadalajara, sede del Mundial 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el júbilo deportivo no debe nublar la conciencia sobre la crisis de seguridad que padece el país.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Radio, el mandatario estatal enfatizó que la entidad es capaz de albergar eventos internacionales sin ignorar las demandas de justicia social, particularmente las movilizaciones de las familias de personas desaparecidas que han aprovechado la coyuntura del torneo para visibilizar su lucha.

Jalisco es mucho más allá del Mundial. Jalisco no se acaba después de la fiesta mundialista y de nuestros cuatro partidos. Tenemos que mirar mucho más allá. Hay una tragedia que verdaderamente embarga a Jalisco y a México, que es la situación que viven las familias víctimas de desaparición", declaró Lemus.

Al ser cuestionado sobre si existe una contradicción entre festejar el éxito futbolístico y reconocer la gravedad de la problemática, el gobernador descartó cualquier fricción y reiteró su respaldo a las protestas: "No debemos de perder de vista esta gran tragedia nacional, hay que respetar a las madres buscadoras, a los colectivos, permitirles su libre manifestación". Asimismo, subrayó que desde el inicio de su administración se ha mantenido una política de puertas abiertas: "Desde el primer día de mi gobierno hemos mostrado apertura, diálogo y sobre todo resultados para poder atender a las madres buscadoras".

Por otra parte, respecto a los señalamientos de la Secretaría de Gobernación que sugerían un presunto financiamiento estatal para trasladar a los colectivos de búsqueda a la Ciudad de México, Lemus desmarcó a su gobierno de dichas investigaciones y validó la legitimidad del movimiento.

Ellos tienen una causa muy justa y hay que respetarla pero sobre todo hay que atenderla (...) de cómo puedan trasladarse a la Ciudad de México o a cualquier parte pues no es una cuestión nuestra", atajó. "Para nosotros es muy importante respetar absolutamente su causa, su lucha y vamos a trabajar en conjunto con los colectivos y con las madres buscadoras hoy y siempre".

Finalmente, el mandatario local reiteró que el estado se encuentra listo para recibir los próximos encuentros internacionales —incluyendo el partido entre España y Uruguay que contará con la visita del rey Felipe VI—, afirmando que los operativos de seguridad y movilidad han funcionado con éxito, manteniendo el balance entre el orden público y el derecho a la libre manifestación.