La presidenta Claudia Sheinbaum participa este miércoles, hora de Shenzhen, China, en la cumbre de jefes de Estado de la APEC, donde participará en la plenaria y pronunciará un discurso.

La titular del Ejecutivo arribó a las 19:40 horas de la Ciudad de México (9:40 de China) a la sede del encuentro de jefes de Estado, y participó en un saludo de los asistentes al presidente de China, Xi Jinping y en la toma de la fotografía oficial del encuentro.

Tras el acto protocolario,los jefes de Estado se dirigieron al salón donde cada uno de los integrantes de la APEC pronunciarán su discurso durante la reunión plenaria.

El primero en pronunciar su posicionamiento fue el presidente de China, Xi Jinping, y se espera, además, los discursos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

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Tras su participación, Sheinbaum tendrá reuniones con el Primer Ministro de Australia,Anthony Albanese; con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; y dará una rueda de prensa.