Logra Oscar Martínez premio como Estratega Digital en premios Reed Latino

La consultoría política mexicana volvió a destacar en el escenario internacional. Oscar Martínez y su agencia Strategik Compol & Analytics obtuvieron tres reconocimientos en los Reed Latino Awards 2026, celebrados en Panamá, en una jornada que fortaleció su presencia entre los especialistas y firmas reconocidas de la industria latinoamericana.

El galardón de mayor peso individual fue el de Estratega Digital Gubernamental del Año, otorgado a Martínez en la categoría PyMA. El premio reconoce una trayectoria dedicada a construir y fortalecer liderazgos políticos mediante metodologías que integran inteligencia estratégica, posicionamiento digital y análisis de la opinión pública.

La agencia también fue distinguida como Mejor Agencia de Creación de Contenidos con Inteligencia Artificial para Campañas Gubernamentales, en la categoría PyMA, por una propuesta tecnológica respaldada por trabajos realizados, según la firma, para más de 15 gobiernos. A ello se suma el premio a Mejor Spot Viral en Campaña Gubernamental obtenido por el equipo de Felifer Macías en Querétaro, proyecto en el que colaboró Strategik.

Con más de 75 campañas digitales desarrolladas en Latinoamérica, Strategik Compol & Analytics ha enfocado su modelo de trabajo en transformar el posicionamiento público en oportunidades políticas. La firma sostiene que todos los clientes políticos de su cartera han logrado convertirse en candidatos, un resultado que presenta como uno de sus principales diferenciadores frente a la consultoría digital tradicional.

Los reconocimientos de Panamá representan un nuevo capítulo para Oscar Martínez y Strategik Compol & Analytics, una firma que busca consolidarse entre las agencias mexicanas más reconocidas por su capacidad de innovar, construir liderazgos y desarrollar comunicación gubernamental de alto impacto.