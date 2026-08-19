Operativo de rescate deja 10 policías lesionados y siete detenidos en Hidalgo

Un saldo de 10 policías lesionados y siete personas detenidas dejó el operativo realizado durante la madrugada de este miércoles en la comunidad de La Flor en el municipio de San Salvador, Hidalgo, para liberar a 15 personas que permanecían retenidas, entre ellas el presidente municipal Norberto Martínez Cruz.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que los funcionarios se encontraban en el auditorio de usos múltiples de la localidad, luego de acudir para atender las demandas planteadas por habitantes.

Entre los retenidos también estaban la secretaria del alcalde, el director de Obras Públicas, un integrante de Catastro, un contador, ocho regidores y dos trabajadores del Gobierno estatal.

Durante la intervención, un grupo de aproximadamente 300 habitantes se habría opuesto al operativo y, de acuerdo con el reporte oficial, algunos de ellos agredieron a los elementos de seguridad con piedras y palos.

Como consecuencia de la confrontación, 10 policías resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

En el mismo despliegue fueron detenidas siete personas: tres hombres y cuatro mujeres, quienes quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para determinar su situación jurídica.

Una moto quedó calcinada Foto: Especial

El operativo permitió finalmente retirar del inmueble al alcalde y a los otros 14 funcionarios, quienes habían permanecido retenidos desde el martes en medio de un conflicto entre pobladores de La Flor y autoridades municipales por demandas relacionadas con obras y servicios.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia de la situación registrada, el Ayuntamiento de San Salvador suspendió este miércoles las actividades en la Presidencia Municipal y llamó a la población a mantener la calma, evitar nuevos enfrentamientos y privilegiar el diálogo para resolver las inconformidades.