Armenta refrenda respeto a autonomía de la BUAP

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrendó el respeto del Gobierno del Estado a la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y aseguró que continuará el trabajo coordinado con la institución para fortalecer proyectos educativos, de infraestructura e innovación.

Durante el primer Informe de Labores de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, correspondiente al periodo 2025-2029, el mandatario destacó la relevancia histórica de la BUAP para Puebla y reconoció los avances alcanzados por la comunidad universitaria.

Armenta Mier sostuvo que la mejor manera de respaldar a la máxima casa de estudios es respetar su vida interna y acompañar los proyectos que permitan ampliar las oportunidades de formación para las y los estudiantes.

“Solo mentes perversas pueden pensar que el gobernador del Estado tiene interés de intervenir en la vida universitaria, yo solo estoy para apoyar a nuestra alma mater”, afirmó.

El gobernador informó que se trabaja en una proyección para que hacia 2030 el presupuesto de la BUAP tenga una participación equilibrada entre recursos federales y estatales, con una meta de 50 por ciento para cada ámbito, bajo criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

Asimismo, destacó los avances de los proyectos conjuntos desarrollados en Ciudad Universitaria 2, donde se han concretado cuatro nuevos edificios y un nodo de transferencia, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura y las capacidades de la institución.

Por su parte, la rectora María Lilia Cedillo resaltó la coordinación que existe entre la BUAP, los gobiernos estatal y federal, así como las administraciones municipales, para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Informó que actualmente la universidad cuenta con más de 130 mil estudiantes, más de 10 mil trabajadoras y trabajadores, 371 programas educativos y presencia en 32 sedes distribuidas en el estado.

Cedillo Ramírez también destacó acciones para actualizar los planes de estudio, fortalecer la profesionalización docente e impulsar esquemas como las microcredenciales, la educación dual y las certificaciones, además de programas de atención a la salud mental y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

El Gobierno de Puebla reiteró que mantendrá una relación de respeto, diálogo y coordinación con la BUAP, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la educación superior y al bienestar de la población.