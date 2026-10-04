García Harfuch reconoce a personal de Marina

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), por el 205 aniversario de la creación de esta dependencia.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario informó que este domingo acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la ceremonia oficial que se realizó en el puerto de Veracruz.

En Veracruz, acompañamos a la presidenta @Claudiashein, junto con el secretario de Marina, @AlmiranteSrio, en la conmemoración del 205 aniversario de la Armada de México y del 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824. Reconocemos a las mujeres y hombres de @SEMAR_mx por su lealtad, profesionalismo, entrega y profundo amor a México.

Su labor es fundamental para proteger nuestros mares y costas, y apoyar a la población cuando más lo necesita. Las operaciones de alto impacto que ha realizado la Marina contra el crimen organizado han contribuido a disminuir la violencia en nuestro país y a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas”, escribió en su mensaje, García Harfuch.

Sheinbaum encabeza el 205 aniversario de la Armada de México

Por Joseph Na’a

Desde la Macroplaza del Puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo la ceremonia conmemorativa por el 205 aniversario de la Armada de México, así como por los 202 años de la promulgación de la Constitución de 1824.

La ceremonia comenzó alrededor de las 10:30 horas con los honores correspondientes a la presidenta de México y la tradicional salva de 21 cañonazos, una expresión de respeto y reconocimiento al Mando Supremo, además de representar los valores de disciplina y lealtad que distinguen a las Fuerzas Armadas.

Durante el acto solemne, Sheinbaum encabezó el abanderamiento y la imposición de los colores patrios a 30 unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó durante su intervención que conmemorar la creación de la institución implica también reconocer una responsabilidad que permanece vigente después de más de dos siglos de historia.

Defender a la nación y proteger sus intereses desde el mar; 205 años después la razón de servir permanece intacta, nuestra institución continúa teniendo la responsabilidad de custodiar nuestra amplia extensión marítima”, afirmó.

Armada de México muestra sus capacidades en Veracruz

Como parte de la conmemoración, personal de la Armada de México participó en un desfile y en una demostración de las capacidades operativas de la institución, con ejercicios relacionados con las diferentes misiones que desarrolla y con la aplicación del Plan Marina.

Durante la exhibición se realizaron maniobras tácticas, entre ellas descensos desde helicópteros con binomios caninos especializados en labores de búsqueda y rescate, así como ejercicios de inserción de nadadores destinados a participar en operaciones de ayuda humanitaria.

Las demostraciones también incluyeron maniobras de alta destreza de aeronaves bajo condiciones adversas y ejercicios destinados a mostrar la capacidad de respuesta del personal naval ante situaciones de emergencia.

Otro de los momentos de la exhibición estuvo relacionado con la instalación de puentes para facilitar el traslado de elementos navales, binomios caninos y personas que requieren ser rescatadas durante una emergencia.

La jornada permitió mostrar parte de las tareas que realiza la institución tanto en operaciones de seguridad como en labores de protección y auxilio a la población.

“Somos una Armada que nació para servir a México”

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Marina destacó la trayectoria de la institución y los 205 años de historia, compromiso y servicio a la nación.

Somos una Armada que nació para servir a México. ¡En el Mar, en el Aire, en la Tierra!”, puntualizó la Semar en su mensaje conmemorativo.

Desde las primeras horas de este domingo, decenas de personas acudieron a la Macroplaza del Puerto de Veracruz para conseguir un lugar desde el cual observar el desfile y las demostraciones del personal naval.

Entre los asistentes hubo ciudadanos que viajaron desde distintos puntos de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, para presenciar las actividades conmemorativas.