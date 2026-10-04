Hombre es hallado muerto en su casa; su cuerpo presenta herida de arma blanca

Un hombre de 56 años fue encontrado muerto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Informes preliminares mencionaron que la víctima presentaba una herida profunda, que habría sido causada por un arma blanca, así como golpes visibles en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Los restos de la víctima fueron localizados alrededor de las 8:00 horas por el propio hermano del hombre, quien, de manera extraoficial, fue identificado como José Jacinto Velázquez.

Tras ubicar al hombre, el hermano dio aviso a las autoridades competentes a través del número de emergencias 911. Fue entonces, cuando al lugar llegaron paramédicos municipales, quienes confirmaron que José Jacinto ya no contaba con signos vitales.

Autoridades resguardaron con la colocación de cintas de precaución y al lugar también arribaron elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales y de servicios periciales.

Hasta ahora, la Fiscalía de Nuevo León no ha precisado la causa de la muerte de este hombre, pues esta se determinará mediante la autopsia de ley.

Detienen a chofer de familia por robar dinero y reloj

Un hombre de 36 años fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de dinero y objetos de valor al interior de una vivienda de la colonia San Patricio, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso, identificado como Daniel “N”, trabajaba como chofer de los habitantes del domicilio, situación que le habría permitido tener acceso a distintas áreas de la vivienda donde comenzaron a detectarse faltantes de dinero y objetos de valor, entre ellos un reloj de alta gama.

Los hechos investigados habrían comenzado desde octubre de 2025, cuando el propietario de la residencia empezó a notar que faltaban cantidades de dinero y algunos objetos de valor dentro del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León estableció que los objetos desaparecieron de zonas específicas de la casa a las que el ahora detenido tenía acceso debido a su trabajo.

Daniel “N”, fue localizado y detenido el pasado 24 de septiembre, en calles de la colonia San Patricio, San Pedro Garza García, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La Fiscalía señaló que se trata de hechos con características compatibles con el delito de robo a casa habitación, por lo que presentó ante un juez los datos de prueba que, de manera preliminar, sustentan la posible participación del acusado.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a Daniel “N”, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal mientras continúa el proceso.

Además, se estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar con la recopilación de pruebas relacionadas con el caso.

Los agentes también aseguraron una camioneta GMC Sierra en calles de la colonia San Pedro 400, la cual, de acuerdo con la Fiscalía, el vehículo habría sido adquirido presuntamente con recursos obtenidos del robo.

El acusado se mantiene bajo proceso y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad conforme avance el procedimiento.