Habitantes se llevan retenido a alcalde de San Salvador, Hidalgo

Una manifestación de habitantes de la comunidad de La Flor en San Salvador, Hidalgo, derivó en un incidente al interior de la Presidencia Municipal, donde el alcalde Norberto Martínez Cruz fue retirado de sus oficinas y trasladado por los inconformes hacia dicha localidad.

Los hechos ocurrieron durante una protesta relacionada con presuntos incumplimientos y retrasos en distintos proyectos solicitados por la comunidad.

De acuerdo con los reportes, durante el ingreso de los pobladores al inmueble se registraron empujones, jaloneos y una agresión física contra el presidente municipal.

Entre las demandas se encuentra la continuidad de un proyecto de abastecimiento de agua asociado con un pozo, cuya primera etapa habría sido ejecutada por el Ayuntamiento y una segunda fase estaría pendiente de intervención por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los manifestantes también solicitan atención para un camino que presenta hundimientos y otras afectaciones, cuya gestión habría sido planteada ante la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS).

Durante la movilización se reportó además una agresión contra una funcionaria municipal.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que precise lo ocurrido ni las condiciones en las que se encuentra el alcalde.