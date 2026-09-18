Operativo coordinado de la Fiscalía de Oaxaca logra recaptura de “El Fresa” en la Mixteca

OAXACA.

Una rápida respuesta operativa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), apoyada en trabajos de inteligencia, investigación de campo y coordinación entre corporaciones de seguridad, permitió la recaptura de A. J. E. J., alias “El Fresa”, en la región de la Mixteca.

Luego de conocerse que el imputado había escapado mientras era trasladado en inmediaciones de San Bartolo Coyotepec, la Fiscalía activó de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y localización para establecer su paradero.

Como parte del despliegue participaron elementos especializados de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre ellos la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, además de corporaciones estatales y fuerzas federales, en un operativo coordinado que permitió cerrar el cerco sobre el prófugo.

Los trabajos de inteligencia y seguimiento permitieron identificar sus movimientos hasta ubicarlo en un hotel del municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, en la región Mixteca.

Finalmente, alrededor de las *06:25 horas de este jueves 17 de septiembre*, los elementos participantes concretaron la recaptura de A. J. E. J., quien quedó nuevamente bajo custodia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La respuesta desplegada por la Fiscalía refleja la capacidad de reacción y coordinación institucional ante una situación de riesgo, al articular en pocas horas recursos de investigación, inteligencia y operación territorial.

La actuación se desarrolló bajo la conducción institucional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por el fiscal general *José Bernardo Rodríguez Alamilla*, cuya administración ha colocado la coordinación operativa entre áreas especializadas y corporaciones de los distintos órdenes de gobierno como uno de los componentes de la estrategia de procuración de justicia.

La recaptura también representa un resultado relevante de los mecanismos de inteligencia criminal y de la colaboración entre autoridades, al permitir localizar al imputado fuera de la zona donde ocurrió la evasión y ponerlo nuevamente a disposición de las autoridades judiciales.

Con estas acciones, la Fiscalía de Oaxaca mantiene activa su estrategia de investigación y reacción inmediata para combatir delitos de alto impacto, fortalecer la actuación de la Agencia Estatal de Investigaciones y garantizar que las personas sujetas a procesos judiciales comparezcan ante las autoridades correspondientes.