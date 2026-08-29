Ofrece Estado Mexicano disculpa a mixteco víctima de tortura en Tlaxiaco

Por actos de tortura cometidos por agentes de la Policía Municipal de Tlaxiaco, en la región Mixteca, en contra de Ángel Daniel Bautista Vásquez, el Estado Mexicano encabezó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública en seguimiento y cumplimiento al Dictamen del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El acto de disculpa pública estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, en la Ciudad de México, informó Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

El defensor dio a conocer que el afectado fue víctima del delito de tortura, el 21 de marzo del 2020, por elementos de esa corporación municipal, cuando se encontraba frente al domicilio de sus padres ubicado la carretera a San Juan Mixtepec, Barrio San Nicolás.

Explicó que Bautista Vásquez sufrió golpes en la cabeza, abdomen, tórax, cráneo, piernas y muslo derecho, así como recibió un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda y fémur derecho, entre otras lesiones.

Por esto, detalló que la víctima fue atendida inicialmente en el Hospital Rural IMSS Bienestar número 34 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y posteriormente en una clínica privada fue intervenido quirúrgicamente, aunque aún tiene dificultades físicas para poder caminar como resultado de la tortura y la agresión policial.

De esta manera, precisó que el Comité Contra la Tortura de la ONU, en su dictamen CAT/C/82/D/1102/2021, instó al Estado mexicano, el 11 de abril de 2025, a concluir de manera pronta, imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente la investigación iniciada sobre los incidentes en cuestión con miras a enjuiciar a todos los posibles responsables; a conceder una reparación integral, incluida una indemnización justa y adecuada al autor y una rehabilitación lo más completa posible; a adoptar las medidas necesarias para favorecer garantías de no repetición y aplicar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza o acto de violencia en contra de la víctima y su familia por presentar la queja.

No obstante, subrayó que dos de los policías municipales Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario y Melquiades Avendaño Sarabia, detenidos el 18 de julio de 2025, a quienes el Juzgado de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pueden quedar en libertad durante la audiencia de debate, por la existencia de tráfico de influencias.

Ante ello, el activista dijo que la disculpa pública no basta si no existen garantías de no repetición.