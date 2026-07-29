Aseguran 18 máquinas tragamonedas y detienen a tres personas tras cateos en Querétaro
Autoridades aseguraron 18 máquinas tragamonedas y detuvieron a tres personas durante cateos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río, Querétaro
Autoridades estatales y federales aseguraron 18 máquinas tragamonedas y detuvieron a tres personas durante cateos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río, Querétaro, como parte de investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud.
Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en inmuebles ubicados en la colonia El Paraíso, en El Marqués, y en la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, donde también fueron asegurados dos establecimientos.
En el inmueble intervenido en El Marqués se localizaron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación.
En San Juan del Río fueron decomisadas otras cinco máquinas tragamonedas, además de bolsas de golosinas con presunto narcótico, numerario, botellas de bebidas alcohólicas y un equipo de videovigilancia.
Las tres personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la posible operación de actividades ilícitas en ambos establecimientos y definir la situación jurídica de los involucrados.