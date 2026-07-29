Aseguran 18 máquinas tragamonedas y detienen a tres personas tras cateos en Querétaro

Autoridades estatales y federales aseguraron 18 máquinas tragamonedas y detuvieron a tres personas durante cateos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río, Querétaro, como parte de investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud.

Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en inmuebles ubicados en la colonia El Paraíso, en El Marqués, y en la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, donde también fueron asegurados dos establecimientos.

Una mujer detenida durante los cateos Foto: Especial

En el inmueble intervenido en El Marqués se localizaron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación.

En San Juan del Río fueron decomisadas otras cinco máquinas tragamonedas, además de bolsas de golosinas con presunto narcótico, numerario, botellas de bebidas alcohólicas y un equipo de videovigilancia.

Las tres personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la posible operación de actividades ilícitas en ambos establecimientos y definir la situación jurídica de los involucrados.