Vive Nuevo León temperatura más alta del año con 44 grados

El calor que asfixió a los regiomontanos durante el jueves fue el resultado de que el termómetro marcó los 44 grados Celsius, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temperatura de 44 grados en la zona metropolitana de Monterrey se convirtió en la más alta en lo que va del presente año.

La sensación térmica incluso se sintió de unos dos grados más, por lo que en la celebración del Fan Fest, que se realiza en el Parque Fundidora, hubo reportes de decenas de personas con síntomas de insolación.

Foto: Gabriela Pérez Montiel | Cuartoscuro

El nivel de calor de la zona urbana solo se registró en la comunidad La Pamona, en el ayuntamiento de Linares, al sur del estado.

Cerralvo registró 43

Los Ramones 42.5

China 42

El Cerrito, en Santiago, 41

La Boca, también en Santiago, 40

Camaco, en Linares, 39.5

Cerro Prieto, en Linares, 39

Aramberri 38.5

Montemorelos 38

San Rafael, en Galeana, 32 grados.

El intenso calor provocó una serie de cortes en el suministro de energía eléctrica, como en el centro de Monterrey, donde hubo fallas en la semaforización, por lo que tuvo que entrar el apoyo de elementos de Tránsito de Monterrey.