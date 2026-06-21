Suman 100 casos activos de gusano barrenador en Nuevo León 

Con 100 casos activos y 358 acumulados de gusano barrenador en Nuevo León, el Gobierno estatal reforzó la inspección sanitaria en los puntos de ingreso de ganado provenientes de otras entidades, en un intento por contener la propagación de la plaga en el sector pecuario.

De acuerdo a ABC Noticias, el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con corte a este domingo, ubica a Montemorelos como el municipio con más casos activos, al registrar 13; seguido de Aramberri, con 12; Linares y Santiago, con 10 cada uno; Doctor Arroyo, con 7; Iturbide y Los Ramones, con 6; y Allende y Galeana, con 5, respectivamente.

También se reportan casos en Agualeguas, General Zaragoza, Marín, Cadereyta Jiménez, García, Monterrey, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Bustamante, General Escobedo, Hualahuises, Salinas Victoria, San Pedro Garza García, Vallecillo y Villaldama.

En el acumulado, Aramberri encabeza la lista con 80 casos, seguido de Linares con 65; Doctor Arroyo, con 32; Montemorelos, con 30; General Zaragoza, con 27; Santiago, con 23; e Iturbide, con 18. Detrás aparecen Galeana, con 9; Allende y Sabinas Hidalgo, con 8; Monterrey, con 7; y Cadereyta Jiménez y Los Ramones, con 6 cada uno.

En medio de esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario informó el reforzamiento de los mecanismos de revisión del ganado que ingresa a Nuevo León desde otras entidades, particularmente en los puntos de verificación de Linares y Doctor Arroyo, considerados accesos clave para la movilización pecuaria hacia el estado.

Como parte de las medidas, también entraron en operación seis rutas de inspección zoosanitaria itinerantes para revisar cargamentos en carreteras, además del fortalecimiento de otros tres puntos de verificación en entradas estratégicas de la entidad.

A esto se suma la autorización para realizar inspecciones físicas y documentales en 53 sitios considerados de riesgo, entre ellos engordas, centros de acopio, rastros, subastas, ferias y mercados de abasto, así como la participación de oficiales estatales zoosanitarios capacitados para efectuar revisiones y aplicar medidas ante posibles incumplimientos.

A nivel nacional, el SENASICA reporta más de mil 900 casos activos y 29 mil 700 acumulados de gusano barrenador, mientras que en Nuevo León también se han confirmado dos casos en humanos.