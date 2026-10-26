Normalistas protestan y queman unidades repartidoras en Morelia

Estudiantes de la Escuela Normal de Cherán realizaron una protesta y la quema de unidades vehiculares a las afueras de las instalaciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), ubicadas en el cruce del Periférico y la avenida Periodismo en Morelia, Michoacán.

La movilización tiene como demanda principal el incremento en el número de plazas que se otorgan a los egresados, ya que los manifestantes señalan que las cantidades actuales son reducidas en comparación con el total de alumnos que concluyen sus estudios.

De manera simultánea, la Usicamm lleva a cabo de forma electrónica la asignación de las plazas que ya fueron previamente concursadas.

Ante estos hechos, se emitió un aviso a la población para tomar precauciones y evitar la circulación por la zona afectada.

Normalistas vandalizaron las unidades Foto: Miguel García Tinoco

La Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), ubicada en Cherán, se fundó oficialmente en 2003, aunque sus antecedentes se remontan a 1995.

Surgió a raíz de la alta cantidad de estudiantes rechazados en las Escuelas Normales Oficiales de Michoacán y por una iniciativa de la Sección XVIII del SNTE en 1995, que creó extensiones para matricular a jóvenes hablantes de lenguas indígenas con formación en preescolar y primaria.

En octubre de 1998 se determinó su cambio definitivo a Cherán.