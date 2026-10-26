Martí Batres destaca avances del 80 por ciento en rescate de Hospital "Vasco de Quiroga" del ISSSTE

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó sobre las obras que se realizan para rescatar al Hospital “Vasco de Quiroga”, en el centro de Morelia, Michoacán.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que las obras para el rescate del Hospital “Vasco de Quiroga”, en el centro de Morelia, Michoacán, registran un avance del 80 por ciento.

La inversión realizada para el rescate del hospital se realiza en beneficio de más de 233 mil derechohabientes. Especial

Martí Batres informó que el hospital contará con 48 camas de hospitalización, 22 camas de observación en urgencias, sala de tococirugía, tres quirófanos y nueve espacios de hemodiálisis, todo esto gracias a una inversión de 370 millones de pesos.

“Con una inversión de 370 millones de pesos, va a tener 48 camas censables, área de urgencias, 18 camas de observación para adultos, cuatro camas de observación pediátrica, tres quirófanos, una sala de expulsión, y todos los servicios de un hospital, lavandería, calderas, gases medicinales, etcétera”, indicó el director general del ISSSTE.

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Asimismo, Martí Batres, desatacó que la actual administración impulsa la recuperación de este inmueble para ampliar la capacidad de atención médica y así beneficiar a los que lo necesitan, dicha recuperación se realiza en contraste con los gobiernos anteriores, atendiendo a las solicitudes de maestras y maestros.