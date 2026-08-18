Nodriza cae a barranco de 10 metros en Apizaco-Huamantla; conductor sobrevive

Un tráiler tipo nodriza cargado con ocho automóviles cayó a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad durante la madrugada de este martes sobre el Libramiento Apizaco-Huamantla, en Tlaxcala. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor sobrevivió y únicamente presentó golpes menores.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

De acuerdo con la versión proporcionada por el operador, Sergio N., de 45 años de edad, las condiciones de lluvia y la maniobra de un vehículo particular que presuntamente le cerró el paso provocaron que perdiera el control del volante.

Durante el accidente, una parte del semirremolque se desprendió, mientras que la cabina y el resto de la nodriza terminaron en el fondo del barranco.

No obstante, los primeros peritajes y las observaciones realizadas por autoridades y personal de mantenimiento de la autopista establecieron otra posible línea de investigación: el exceso de velocidad.

De acuerdo con esta hipótesis, la velocidad a la que circulaba el tractocamión habría contribuido a que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de la comunidad de San Miguel Contla. Captura de video

La nodriza transportaba ocho vehículos hacia Veracruz

El tractocamión trasladaba ocho automóviles provenientes de Michoacán, cuyo destino final era el puerto de Veracruz.

La unidad salió de la carretera y terminó en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar maquinaria y grúas especializadas para realizar las labores de recuperación.

Pese a que la cabina terminó en el fondo de un barranco de unos 10 metros, Sergio N. logró salir con vida del vehículo.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Tras realizar la valoración correspondiente, determinaron que el operador presentaba únicamente golpes menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El hecho generó una importante movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad en la zona.

Guardia Nacional en el Libramiento Apizaco-Huamantla

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, implementaron el abanderamiento de la zona y coordinaron las maniobras de seguridad mientras se realizaban los trabajos para retirar la unidad.

Empresas de grúas especializadas participaron en la recuperación de la cabina, el remolque y los ocho vehículos que eran transportados por la nodriza.

Las maniobras requirieron especial atención debido a la ubicación de la unidad y al riesgo que representaba retirar los vehículos de la zona del accidente.

Las causas definitivas del accidente serán determinadas mediante los peritajes correspondientes, aunque entre las primeras líneas de investigación se encuentra el presunto exceso de velocidad, mientras que el conductor señaló las condiciones de lluvia y la intervención de otro vehículo como factores que provocaron la pérdida de control.