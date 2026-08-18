Mueren cuatro elementos de la Marina al caer a río de Tamaulipas

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) murieron la madrugada de este martes luego de que la camioneta en la que viajaban cayó al río Soto la Marina, el cual desemboca en el Golfo de México, en la parte central de Tamaulipas.

Fuentes consultadas confirmaron que la alerta por el incidente se recibió alrededor de las 03:00 horas.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles; cerca de una hora y media después se precisó la ubicación: el kilómetro 47 de la carretera Soto la Marina-La Pesca, poco antes de llegar al poblado La Pesca y que es zona limítrofe con el Golfo de México.

Primeros reportes

De acuerdo con los primeros reportes, los cuatro elementos viajaban en una camioneta y al meterse a una brecha habrían avanzado aproximadamente 60 metros sin frenar hasta llegar y caer al profundo río.

Versiones extraoficiales señalan que los marinos podrían haber estado en una fiesta antes del accidente, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Personal de Protección Civil de Soto la Marina y de la propia Semar se trasladaron al sitio para las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.

La Unidad General de Investigación abrió la carpeta correspondiente y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les realizará la autopsia para descartar que se haya tratado de un hecho delictivo.