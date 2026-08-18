Sheinbaum niega que exista una “lista de malos periodistas” y minimiza agresiones en redes

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el gobierno federal haya elaborado una lista para señalar a periodistas como “malos” y desestimó que los comunicadores mencionados durante la explicación sobre la amplificación de noticias falsas estén siendo objeto de daños por parte de las autoridades.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las agresiones que algunos de los periodistas señalados por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, han recibido en redes sociales.

Al respecto, la jefa de Estado, respondió a los representantes de los medios reunidos en el Salón Tesorería que este tipo de ataques también los reciben ella y personas que respaldan las políticas de su administración.

Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales, también los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales, es parte del problema de las redes sociales, pero nunca se planteó una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada”, sostuvo.

Reproducir

Sheinbaum defiende explicación

La presidenta reiteró su respaldo a la explicación presentada por Alcalde Luján sobre la manera en que determinadas publicaciones pueden ser amplificadas en redes sociales hasta convertirse en tendencias de opinión.

Explicó que existen casos en los que una nota periodística es utilizada dentro de una estrategia de difusión para multiplicar un determinado mensaje o incluso impulsar información falsa. Como ejemplo, mencionó las tendencias relacionadas con supuestos “narcogobiernos”.

Sheinbaum aclaró que esto no significa necesariamente que los periodistas participen de manera directa en esas dinámicas, pues una publicación puede permanecer en circulación y ser retomada o amplificada por otros usuarios, cuentas o medios.

La mandataria insistió en que la presentación realizada por Alcalde Luján no tuvo como objetivo censurar a periodistas ni clasificarlos entre buenos o malos comunicadores.

“No hay listas”, afirmó Sheinbaum al defender nuevamente la explicación ofrecida por la consejera jurídica.