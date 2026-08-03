Liberan a víctima de secuestro y detienen a cinco personas en estudio de tatuajes

La atención inmediata a un reporte recibido a través del Servicio de Emergencias 911 permitió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegar un operativo en el que rescataron con vida a una persona que se encontraba privada ilegalmente de la libertad y detuvieron a cinco personas por el delito de secuestro en Santa Lucía del Camino.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Oaxaca –a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)- acudieron el 29 de julio de 2026, a un inmueble habilitado como negocio habilitado como un estudio de tatuajes, ubicado sobre avenida Hornos, donde se reportaba que una persona estaba retenida ilegalmente y era sometida a agresiones.

Al arribar al lugar, los elementos de investigación observaron que uno de los ocupantes intentó alertar a las personas que se encontraban al interior del inmueble al percatarse de la presencia policial.

Durante la intervención, los agentes advirtieron que en el interior del establecimiento se encontraba una persona inmovilizada, por lo que, ante el riesgo inminente para la víctima, ingresaron para salvaguardar su integridad.

Como resultado del operativo fueron detenidos H.B.V., D.P.M., N.G.M., M.Y.B.F., así como un adolescente (cuya identidad está reservada por ley), quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente para determinar su situación jurídica legal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, identificada como F.G.V., habría acudido al lugar tras acordar un encuentro con uno de los ahora detenidos.

Una vez en el inmueble, presuntamente fue privada de la libertad, lo ataron de pies y manos, además de sufrir quemaduras en el cuerpo y ser sometido a otros actos de violencia física.