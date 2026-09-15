‘No quiero que recordemos a Claudia como la chica de 21 años que asesinaron en México’

Hay una frase que Laura Tacoronte no quiere volver a leer sobre su hermana. No porque sea falsa, sino porque siente que es demasiado pequeña para contar quién fue. “De verdad no quiero que recordemos a Claudia simplemente como ‘la chica de 21 años que asesinaron en México’”.

Desde que la muerte de Claudia Tacoronte, una estudiante grancanaria de 21 años, saltó a las redes sociales y a los medios de comunicación, Laura se encontró, casi de un día para otro, hablando públicamente de algo que nunca habría querido contar. Su voz apareció en un vídeo que superó el medio millón de reproducciones y que convirtió el dolor privado de una familia en una conversación pública sobre la seguridad de los estudiantes que viajan al extranjero.

Pero después de que miles de personas escucharan su denuncia, Laura sintió la necesidad de detenerse y decir algo más.

Claudia no era solamente la joven asesinada en Cuautla, Morelos.

Antes de convertirse en una noticia, había sido una hermana. Una estudiante. Una joven que había decidido cruzar el Atlántico para vivir una experiencia universitaria en México. Una persona que hizo amigos, que encontró gente que la arropó y que, durante las pocas semanas que permaneció en Cuautla, estaba feliz.

Laura lo sabe. Y por eso ahora intenta recuperar, entre titulares y reproducciones, todo aquello que la tragedia amenaza con borrar.

El dolor convertido en exposición

La primera reacción de Laura fue preguntar. En su denuncia cuestionó por qué nadie había advertido a Claudia sobre las condiciones de seguridad de la universidad a la que acudía y recordó que, según su relato, otras tres alumnas habían sido asesinadas durante el año anterior.

Claudia llevaba unas tres semanas en Cuautla cuando, según la versión trasladada por su hermana, un hombre intentó robarle el celular. Después salió corriendo detrás de ella y la apuñaló varias veces.

La Fiscalía de Morelos investiga la muerte como feminicidio.

Para Laura, sin embargo, el impacto no terminó ahí. La denuncia adquirió una dimensión que no había previsto. El vídeo comenzó a circular y su propia historia quedó expuesta ante cientos de miles de personas.

Estoy muy agradecida con todo el mundo de corazón”, reconoció. Pero inmediatamente después admitió algo menos sencillo: “esto me está resultando bastante violento”.

Hay una contradicción en esas palabras que quizá explique buena parte de lo que está viviendo. Agradecer que la gente escuche y, al mismo tiempo, sentirse incómoda por estar expuesta. Querer que el caso se conozca y desear que el dolor siga perteneciendo a la intimidad de la familia.

Laura nunca había utilizado las redes de esa manera. Y ahora su duelo tiene espectadores.

No era un ataque a México

En medio de esa exposición, Laura sintió también la necesidad de explicar qué quiso decir y, sobre todo, qué no quiso decir.

No quiere que su denuncia se convierta en una acusación contra México entero.

Tampoco quiero que mi vídeo se interprete como un ataque a México y a la gente de allí”, aclaró.

La precisión importa porque Claudia, según cuenta su hermana, estaba feliz en México. Se sentía arropada por las personas que había conocido allí. La experiencia que había ido a buscar no era la de una joven enfrentada a un país desconocido, sino la de una estudiante que estaba construyendo una vida temporal lejos de casa.

La tragedia llegó demasiado pronto.

Y quizá por eso Laura intenta que el recuerdo no quede atrapado en el lugar y en la forma en que murió.

Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. Especial

La chica que estaba antes del titular

Quienes conocieron a Claudia han comenzado a poner palabras a esa otra historia.

Amalia Fajardo, que fue su profesora, recordó a una alumna que había trabajado en su crecimiento personal desde adolescente. Su mensaje parte precisamente de esa necesidad de mirar hacia atrás, hacia la vida anterior al crimen.

Darío Hernández la recuerda desde otro lugar: el medioambiente.

Se conocieron durante unas jornadas de voluntariado y recogida de residuos. Claudia participaba en actividades relacionadas con la protección del patrimonio natural y compartió con otros jóvenes una de esas experiencias que no suelen convertirse en noticia.

Darío la describe como “muy amigable y simpática”, pero escoge otra expresión para resumir el recuerdo: “una persona excepcional”.

Es en esos pequeños relatos donde Claudia vuelve a adquirir dimensiones.

Ya no es solamente una estudiante asesinada en México. Es la joven que decidió dedicar parte de su tiempo libre a una causa. La amiga que dejó una impresión en quienes la conocieron. La alumna que, como tantas otras personas de su edad, estaba intentando descubrir quién quería ser.

Eso es lo que Laura parece reclamar.

Que antes del crimen hubo una vida.

“Que esto sirva para algo”

Laura no ha pedido silencio. Ha pedido algo distinto.

Quiero que esto sirva para algo. Para alzar la voz. Ponerlo todo patas arriba como habría hecho ella para hacer algo bonito”.

En esa frase conviven el dolor y la voluntad de transformar ese dolor en algo que sobreviva a la noticia.

La investigación por la muerte de Claudia Tacoronte continúa en Morelos. Su caso se suma a los asesinatos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, vinculados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para reclamar mayor seguridad.

Pero para Laura hay otra investigación que quizá no necesita una fiscalía: la de reconstruir quién era su hermana antes de que el mundo empezara a llamarla víctima.

Por eso, al agradecer los mensajes recibidos, también piensa en quienes están al otro lado del dolor.