Blindan Mazatlán, Sinaloa, con casi dos mil elementos federales: García Harfuch

La seguridad en Mazatlán, Sinaloa, será reforzada de manera inmediata con mil 800 elementos federales, luego de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos del estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se incorporarán 800 elementos de la SSPC y mil integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de este nuevo despliegue.

El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", informó García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, el objetivo es fortalecer la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión de hechos delictivos.

La estrategia tendrá como puntos prioritarios Mazatlán y Culiacán, además de los principales tramos carreteros de Sinaloa.

Refuerzo de seguridad también en carreteras

García Harfuch señaló que el despliegue de las fuerzas federales no se limitará a las zonas urbanas. La vigilancia también se extenderá a los principales corredores carreteros de Sinaloa, con el propósito de incrementar la presencia de las autoridades y reforzar las labores de prevención.

El secretario recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene igualmente un despliegue importante en el estado.

La cantidad de elementos adicionales de la Defensa que serán destinados específicamente a Mazatlán será informada posteriormente, de acuerdo con lo señalado por García Harfuch.

Con este operativo, las autoridades federales buscan aumentar la capacidad de respuesta y generar una mayor presencia de las instituciones de seguridad en una entidad que en los últimos días ha registrado diversos episodios violentos.

Violencia reciente puso a Mazatlán bajo presión

El anuncio del Gobierno federal ocurre después de varios hechos registrados en Mazatlán durante septiembre.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 9 de septiembre, cuando una balacera generó momentos de tensión en las inmediaciones de la Secundaria Federal No. 5.

Videos difundidos después del incidente mostraron a estudiantes corriendo para resguardarse ante las detonaciones registradas en el cruce de las calles Ladrillera y Manzanillo, en la colonia Ricardo Flores Magón.

El episodio generó preocupación debido a la presencia de estudiantes en la zona y volvió a colocar la seguridad en espacios públicos y escolares entre los temas de mayor atención.

Días antes, el 4 de septiembre, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos durante un ataque ocurrido en los límites de la colonia Rinconada del Valle.

Las víctimas se encontraban cerca de una gallera, en el acceso al sector, cuando fueron atacadas por sujetos que, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente viajaban en un vehículo compacto de color negro.

El hecho forma parte de la serie de episodios violentos que han antecedido al nuevo refuerzo de seguridad federal en Mazatlán.