Gabinete de Seguridad envía personal a Mazatlán

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Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad enviará más personal a Mazatlán, Sinaloa, para reforzar la estrategia en esa ciudad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X el funcionario detalló que se trasladarán 800 elementos adicionales de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), mientras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informará más tarde la cantidad de personal que enviará.

La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.

Se incorporarán 800 elementos adicionales de @SSPCMexico y 1,000 de @SEMAR_mx. La @Defensamx1 mantiene un gran despliegue en Sinaloa y posteriormente informará el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán.

El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, detalló García Harfuch en su mensaje de X.

Apoyo

El Gabinete de Seguridad informó que la SSPC y Marina desplegaron mil 800 elementos y más de 130 unidades para reforzar las labores operativas, de vigilancia y prevención en Mazatlán y en los principales tramos carreteros de Sinaloa.

En detalle, la SSPC incorporó 836 elementos, mientras que la Marina desplegó mil efectivos navales, que se suman a los más de 2 mil elementos de ambas instituciones que ya se encontraban desplegados en la entidad.

Actualmente, se indicó, la Defensa mantiene más de 15 mil 900 elementos y, posteriormente, informará sobre el personal adicional que será destinado al reforzamiento de la seguridad en Mazatlán.

Con este estado de fuerza, suman en total cerca de 20 mil elementos federales en Sinaloa, destinado para ampliar la presencia institucional y fortalecer las acciones de seguridad y protección a la población.

El Gabinete de Seguridad explicó que el personal enviado será distribuido en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en carreteras de la entidad para ampliar la cobertura operativa y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades; se intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión

Agregó que se busca atender los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en Sinaloa, mediante el despliegue coordinado de las instituciones federales y estatales.