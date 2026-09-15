Banco Azteca refuerza interlocución con el sector productivo en la comida de ‘Los 300 Líderes’

En el marco de la reunión anual de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, organizada por la revista especializada Líderes Mexicanos, Banco Azteca asumió el patrocinio del sector financiero en el foro celebrado en Santa Fe. El encuentro congregó a cerca de un millar de representantes del ecosistema empresarial, directivos de alto nivel, analistas y líderes de opinión que integran las 14 categorías evaluadas anualmente por la publicación.

La presencia de la institución en este espacio responde a una estrategia orientada a consolidar su posicionamiento entre los tomadores de decisiones del país y a refrendar su solidez operativa dentro del sistema bancario nacional. En un contexto en el que los intermediarios financieros desempeñan un papel crítico para la estabilidad económica, el banco busca visibilizar su capacidad de interlocución estratégica con el empresariado.

Durante el encuentro, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, expuso una lectura de largo plazo sobre la estructura y resiliencia del sistema financiero mexicano:

La evolución del sistema financiero en México exige instituciones con solidez estructural, cobertura y una lectura clara del entorno económico. Nuestra presencia en este foro, que reconoce el mérito, la trayectoria y el esfuerzo en 14 sectores clave, ratifica el compromiso institucional de aportar a la estabilidad del país y dialogar de frente sobre los retos que inciden en el desarrollo nacional”.

En el ámbito corporativo, la institución destacó el avance de su división de Banca Empresarial. Eduardo Cepeda Casasús, Director General de Banca Institucional y de Gobierno de Banco Azteca, abordó la reconfiguración en la relación entre los bancos y las unidades productivas, alejándose del modelo bancario tradicional para centrarse en eficiencias operativas.

El empresario mexicano enfrenta retos que van más allá del financiamiento tradicional. Una organización vive de controlar sus costos de energía, asegurar una conectividad ininterrumpida y mantener una gestión impecable de tesorería y de la dispersión de nómina. Al haber nacido dentro de un grupo con 120 años de experiencia operando empresas en el país, entendemos la operación integral de un negocio; por ello, la conversación se da de par a par, buscando ser socios estratégicos y no un proveedor transaccional más”, señaló.

El posicionamiento de la entidad se sustenta en indicadores de balance reconocidos internacionalmente. De acuerdo con las métricas de la publicación británica The Banker, del grupo editorial Financial Times, Banco Azteca se ubica como el banco número 1 en crecimiento en México. Con este respaldo, la institución consolida su participación en los foros en los que se analizan las perspectivas económicas y de inversión para los próximos años.