Semar asegura 37 toneladas de cocaína en costas nacionales en 9 meses

Como resultado de las operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción marítima, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró 37 mil 855.48 kilogramos de cocaína entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026.

La cantidad representa un aumento de 12 mil 142.48 kilos respecto de los 25 mil 713 decomisados durante 2025, lo que equivale a un crecimiento de 47.2 por ciento.

Al considerar ambos periodos, las autoridades navales han retirado de circulación 63 mil 568.48 kilos,es decir, más de 63.5 toneladas de esta sustancia, que no llegaron a las calles ni quedaron al alcance de las nuevas generaciones.

Durante las acciones desplegadas en el presente año también fueron aseguradas 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil (LPV) y 54 motores fuera de borda.

Durante las acciones desplegadas en el presente año también fueron aseguradas 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil (LPV) y 54 motores fuera de borda. Cortesía

Además, 86 personas señaladas como presuntas infractoras de la ley fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Los operativos son ejecutados por unidades de superficie y aéreas, así como por elementos de Infantería de Marina. Su objetivo es reforzar la vigilancia en costas y aguas nacionales, detectar rutas utilizadas para actividades ilícitas e interceptar embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con la institución naval, estos decomisos reducen la disponibilidad y circulación de sustancias ilícitas, además de impedir su distribución en comunidades del país, donde representan un riesgo particular para jóvenes y adolescentes.