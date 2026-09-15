Incendio en subestación de CFE moviliza a cuerpos de emergencia en NL

Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó la madrugada de este martes a elementos de Protección Civil en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de las 04:30 horas sobre la Carretera Santa Rosa-Mezquital y Bulevar Torre del Mar en la colonia Valle del Salduero, en el referido ayuntamiento.

El fuego se inició en unos almacenes de interruptores eléctricos al interior de la Subestación Eléctrica Mezquital en donde se consumió principalmente cableado y los interruptores de potencia los cuales presuntamente sufrieron una sobrecarga.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuaron como primeros respondientes y con extintores lograron contener el incendio.

Posteriormente entraron en acción elementos de Bomberos Nuevo León que trabajaron en el área y la aseguraron para lograr el control absoluto y el enfriamiento de las líneas.

En el sitio no se registraron personas lesionadas y la situación quedó a cargo de la CFE.