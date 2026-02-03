No hay denuncias en FGR o la Secretaría Anticorrupción contra Adán Augusto: Sheinbaum

Después de que se diera a conocer la dimisión de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada hoy si está decisión tiene que ver con alguna investigación con la presunta relación del originario de Tabasco con el grupo delictivo “La Barredora”.

En este sentido, la jefa de Estado, aseguró en su conferencia mañanera, que hasta el momento, el también exsecretario de gobernación no es investigado ni por la Fiscalía General de la República (FGR), ni por la Secretaría de Anticorrupción.

¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio”, mencionó.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la gente debe evaluar si hay un “desgaste político” del excoordinador de Morena en el Senado.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país mencionó que tampoco en la Secretaría Anticorrupción hay querella, por lo que hizo un llamado a que ”si hay alguien quiere presentar una denuncia, que la presente”.

Sobre el nombramiento de Ignacio Mier como coordinador de los morenistas en la Cámara Alta, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que es una decisión de los senadores y las senadoras de Morena.

Por último, la titular del Ejecutivo federal agradeció a los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) por la aprobación de reformas constitucionales y legales que se han propuesto.

¿Sheinbaum propició la salida de Adan Augusto?

Adán Augusto López Hernández rechazó este lunes 2 de febrero que la presidenta Claudia Sheinbaum lo haya presionado para dejar la coordinación parlamentaria en el Senado y aseguró que su salida fue una decisión personal, meditada desde hace tiempo y coherente con su trayectoria política.

El político tabasqueño calificó como falsas las versiones sobre una supuesta imposición desde Palacio Nacional y explicó que, cuando decide involucrarse en tareas políticas, especialmente de territorio, suele hacerlo de tiempo completo, incluso dejando cargos antes de concluirlos.

Yo a ustedes les puedo comentar —o les comento— que fue una decisión que yo vine meditando y revisando, y que tomé porque yo he sido siempre gente del partido, del movimiento", explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

