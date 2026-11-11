"No era la primera vez que la golpeaba": Detienen a feminicida por asesinar a su pareja en Nuevo León

Una mujer de aproximadamente 30 a 35 años fue asesinada por su pareja sentimental, durante la noche de ayer martes, en la colonia Paseo de la Loma, en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados en un domicilio ubicado sobre la calle Copán, número 247, donde la víctima fue encontrada sin vida y presentaba diversas huellas de violencia, principalmente en la cabeza y el cuello.

Tras el reporte, elementos de seguridad y autoridades investigadoras se movilizaron hasta el lugar, donde procedieron a acordonar la vivienda y un vehículo que presuntamente pertenecía a la pareja.

De acuerdo con versiones de vecinos, la mujer habría sufrido constantes episodios de violencia familiar. Incluso, señalaron que el presunto agresor ya había sido detenido en distintas ocasiones por policías municipales, debido a este tipo de conductas.

Luego del feminicidio, el hombre fue detenido por las autoridades. Trascendió que presuntamente contaba con una orden de búsqueda por parte de la justicia del estado de Tamaulipas.

Asesina a su pareja de tan sólo 22 años

En el mes de octubre, Cinthia Cristhel Guzmán, de 22 años de edad, originaria de Teapa, Tabasco, fue asesinada en un domicilio de la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León.

Su pareja sentimental, Maudiel, de 28 años, figura como el principal sospechoso del crimen por lo que se encuentra a disposición de las autoridades.

Familiares y amigos de Cinthia reaccionaron consternados por la noticia en redes sociales.

Al mismo tiempo solicitaron apoyo para cubrir los gastos que arrojen los trámites correspondientes.

Además, esperan que este apoyo económico sea benéfico para cubrir con los gastos hospitalarios de la madre y la hermana de Cinthia, quienes resultaron lesionadas y que actualmente siguen hospitalizadas.

Una amiga de la víctima destacó que “la familia sufrió una gran tragedia, ya que dos de ellas todavía siguen hospitalizadas, delicadas de salud, y están buscando la manera de trasladar a Cristhel Guzmán para ser sepultada aquí en Tabasco”.

Pareja de Cinthia fue vinculado a proceso

Después de ser detenido por las autoridades, Maudiel “N” fue vinculado a proceso por el asesinato de su pareja y provocar lesiones graves a la madre y hermana de la víctima.

El joven enfrenta cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado como medida cautelar.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Maudiel habría discutido con su pareja, Cinthia, luego de que ella le manifestara su intención de terminar la relación.