Ningún apoyo del Bienestar se adelanta mediante créditos o préstamos; alertan sobre posibles fraudes

Ante el crecimiento que han registrado los programas sociales impulsados por el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dichos mecanismos se han vuelto un objetivo importante para los amantes de lo ajeno.

Por esta razón es que la Secretaría del Bienestar hace un llamado a la población en general para evitar ser víctimas de fraudes relacionados por alguna suplantación de funciones en el marco de los seis apoyos que se brindan actualmente a los sectores más vulnerables del país.

De acuerdo a lo que se sabe, la actual administración federal contempla 466 mil 675 millones de pesos para continuar con la articulación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, cifra que equivale al 3.97% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

En este contexto, se recuerda a la población que al momento son seis los programas sociales que son operados por la Secretaría del Bienestar en beneficio de los mexicanos y que al paso del tiempo se han ido consolidando en todo el país.

Programas de Bienestar activos:

Salud Casa por Casa

Salud Casa por Casa Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Universal Rita Cetina

Pensión Personas con Discapacidad

Madres Trabajadoras

Estos programas junto a los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) del IMSS representan en conjunto el 68% del presupuesto proyectado, el cual se puede encontrar como el Anexo Transversal 31 del Presupuesto 2026.

Los recursos económicos y servicios que brindan los programas para el Bienestar constituyen un apoyo fundamental para que las diversas poblaciones objetivo accedan a cuidados, lo que es un alivio para las familias mexicanas.

Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político por lo que queda prohibido el uso para fines distintos. Cuartoscuro

¡No caigas en fraudes!

Derivado de lo anterior, la Secretaría del Bienestar hizo hincapié a los beneficiarios de los programas a que por ningún motivo hagan caso a particulares o empresas que supuestamente se ostenten como un medio auxiliar del gobierno federal con promesas falsas como adelantar pensiones mediante créditos o préstamos.

¡Ojo! Ningún apoyo de los Programas para el Bienestar se adelanta mediante créditos o préstamos”, se puede leer en una de sus publicaciones en redes sociales.

Ante esta situación se recuerda también que estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político por lo que queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social establecido.

Del mismo modo, se hizo referencia a los trámites para obtener pensiones, becas y apoyos del gobierno de México, las cuales se detalló son personales, por lo que se insistió en no caer en engaños.

Si alguna organización o grupo te quiere cobrar por entrar a algún Programa para el Bienestar, ¡es un engaño!”, se aprecia en otra publicación.

¿Cómo evitar los fraudes?

Para evitar este tipo de acciones, la dependencia mencionó que la población en general deberá informarse sólo a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar tanto en redes sociales como en el sitio web oficial: gob.mx/bienestar

Canales oficiales y de atención:

X (Twitter): @bienestarmx

X (Twitter): @bienestarmx Facebook: Secretaría de Bienestar (@bienestarmx)

Instagram: @bienestarmx

Sitio Web Oficial: gob.mx/bienestar

Línea de Bienestar: 800-639-42-64 (para dudas sobre programas)

Por último, se recomienda verificar que las cuentas tengan la insignia de verificación oficial para evitar caer en desinformación o suplantación de funciones.

fdm