“Ni un paso atrás”; Develan estatua de Carlos Manzo en Uruapan a un año de su asesinato

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue develada una estatua en su memoria durante una ceremonia realizada el domingo 1 de noviembre, como parte de los actos conmemorativos por el primer aniversario de su homicidio.

La escultura fue descubierta por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exedil, y Diana Rodríguez, madre de Manzo, en presencia de familiares, ciudadanos y simpatizantes que participaron en una movilización para exigir justicia y paz.

La estatua se encuentra en la Plaza Morelos, en el Centro Histórico de Uruapan, a unos metros del lugar donde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante las actividades del tradicional Festival de las Velas.

¿Cómo es la estatua?

Se trata de una escultura de cuerpo completo y tamaño real que representa al exalcalde con su característico sombrero y el puño derecho levantado.

En la placa colocada en la base aparecen su nombre, los años 1985-2025, su cargo como presidente municipal de Uruapan y la frase “Ni un paso atrás”, lema que se convirtió en uno de los símbolos asociados con su trayectoria pública.

La instalación fue aprobada previamente por el Cabildo de Uruapan y contó con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Cabe señalar que la colocación de la estatua tiene como propósito preservar la memoria de Carlos Manzo y reconocer su trayectoria como servidor público, además de recordar las circunstancias de su asesinato.

El acto se realizó al concluir la Marcha por la Justicia y la Paz, convocada para conmemorar el primer aniversario de su muerte y exigir el esclarecimiento del crimen.