La SICT atiende más de 85 mil km de la red carretera federal con el programa “Megabachetón 2026”

A través del programa “MegaBachetón 2026”, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha atendido 85 mil 541 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en lo que va del año. Para concretar estas labores de conservación rutinaria y periódica, la dependencia desplegó un estado de fuerza compuesto por 16 mil 847 trabajadores integrados en 794 cuadrillas, con el apoyo operativo de 5 mil 226 unidades de maquinaria especializada.

Según reportes de la Dirección General de Conservación de Carreteras con corte al 26 de octubre, las brigadas han logrado la reparación de 64 mil 323 baches a nivel nacional. En el rubro de conservación rutinaria —que engloba limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización—, la institución registra un avance del 83 por ciento al intervenir 76 mil 007 kilómetros. La estrategia institucional contempla cubrir un total de 45 mil 617 kilómetros de la red en dos fases, habiendo concluido satisfactoriamente la primera etapa.

En cuanto a las obras de conservación periódica orientadas a restaurar la funcionalidad de la carpeta asfáltica y garantizar la seguridad vial, los trabajos de pavimentación alcanzaron 61 millones 897 mil 500 metros cuadrados de superficie. Adicionalmente, la dependencia encabezada por Jesús Esteva Medina brindó mantenimiento a mil 281 kilómetros mediante Trenes de Pavimentación, abarcando un área de 9 millones 607 mil 500 metros cuadrados.

El programa busca dar mantenimiento mayor a un total de 18 mil kilómetros de vías de comunicación para brindar una infraestructura carretera de calidad. Al respecto, la SICT destacó que las acciones emprendidas responden directamente a las necesidades prioritarias de la ciudadanía: “Con el Programa MegaBachetón 2026, la SICT tiene la meta de brindar mantenimiento mayor a 18 mil km de vías, con el propósito de atender una de las principales demandas de la población de contar con una mejor infraestructura carretera”.