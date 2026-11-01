“Si eres bravo te matan; si eres Manzo, también”: niño homenajea a Carlos Manzo en Día de Muertos | VIDEO

Durante una presentación escolar con motivo del Día de Muertos, un niño llamó la atención por el mensaje que dedicó a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Ataviado con sombrero, maquillaje de catrín y rodeado de flores de cempasúchil, el menor pronunció una frase que hizo referencia a la violencia que terminó con la vida del exfuncionario: “Si eres bravo te matan; si eres Manzo, también”.

En su intervención, el pequeño recordó al exalcalde y habló sobre el derecho de las personas a levantar la voz, vivir en paz y no tener que enfrentar la violencia por expresar sus ideas.

El momento fue difundido en redes sociales por el medio local Vox Pópuli Michoacán, que compartió la participación del menor, enmarcada en las tradiciones de Día de Muertos.

Su mensaje convirtió el homenaje escolar en un espacio para recordar a una víctima de la violencia y expresar una petición que sigue presente entre la población: que ninguna otra familia tenga que perder a un ser querido a causa de la inseguridad.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan, Michoacán, cuando fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, celebrado en el centro de esa ciudad como parte de las actividades por el Día de Muertos.

El ataque ocurrió al concluir una actividad pública en la que participaba el alcalde. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció debido a las heridas de arma de fuego.

Su asesinato provocó conmoción en Michoacán y otras partes del país, además de movilizaciones y exigencias de justicia. Manzo había asumido la alcaldía en septiembre de 2024 como candidato independiente y era identificado por sus posicionamientos públicos contra los grupos delictivos que operaban en la región.