Reporta Miguel Hidalgo saldo blanco en festividades de Día de Muertos con 100 mil visitantes

La alcaldía Miguel Hidalgo concluyó las jornadas conmemorativas por el Día de Muertos con saldo blanco y una afluencia estimada de 100 mil asistentes en sus dos principales cementerios, el Panteón Civil de Dolores y el Sanctórum. Tras encabezar las labores de supervisión en el Panteón Civil de Dolores, el alcalde Mauricio Tabe informó que “hasta el momento se registra saldo blanco y se estima alcanzar la cifra de 100 mil visitantes al concluir las festividades del Día de Muertos”, resultado de los despliegues preventivos coordinados en la demarcación.

El dispositivo interinstitucional contó con un estado de fuerza enfocado en inhibir riesgos y regular los accesos en los recintos. Al detallar el alcance de las acciones, Tabe explicó: “Llevamos cinco años con saldo blanco y esperamos que así siga, porque hemos tomado las medidas preventivas necesarias. Nuestros equipos de Protección Civil, Seguridad, Jurídico y Gobierno, así como Medio Ambiente y Servicios Urbanos, están trabajando desde días antes para recibir a los visitantes en un panteón ordenado y limpio”.

Para garantizar la convivencia pacífica, la alcaldía desplegó a 50 elementos de seguridad y 25 de Protección Civil, además de personal de áreas jurídicas y de gobierno, reforzando los filtros de entrada. En ese sentido,el titular de la demarcación remarcó que “hemos tomado medidas estrictas para evitar portar armas, el ingreso con bebidas alcohólicas y el acceso en estado de ebriedad”, como eje rector para salvaguardar la integridad de las familias.

Con una extensión de 100 hectáreas y 75 mil fosas, el Panteón Civil de Dolores albergó diversas actividades culturales, destacando el contraste entre sus monumentos y la memoria colectiva. Al recorrer el predio, Tabe hizo énfasis en el peso histórico del lugar y convocó a la corresponsabilidad ciudadana: “Si vienen al panteón,entre todos cuidamos la seguridad. Ya saben: sin armas, sin alcohol y sin ingresar en estado de ebriedad.También pedimos que nos ayuden a mantener la limpieza. Si vienen a convivir con su familia, recojan lo que utilizaron para que quede tan limpio como lo encontraron. Este panteón es de todos”.

El recinto resguarda tanto la Rotonda de las Personas Ilustres como la fosa común, espacio donde yacen más de 23 mil cuerpos no identificados y al que tan solo este año ingresaron 900 más. En el marco de este contexto histórico, el edil acudió al anfiteatro recién remodelado y respaldó la iniciativa ciudadana para honrar al creador de 'La Catrina', señalando que “sus restos fueron depositados en la fosa común y ya no es posible localizarlos, pero hemos estado solicitando un cenotafio en la Rotonda para reconocer la obra de este gran personaje”.

La propuesta para condecorar a José Guadalupe Posada suma ya más de 12 mil firmas vecinales recabadas en conjunto con organizaciones civiles. Como balance de la jornada, el Centro de Mando instalado en el panteón confirmó que se atendieron 19 incidencias médicas menores y únicamente se requirió un traslado hospitalario derivado de una lesión muscular por caída, consolidando un operativo que mantuvo el control y la tranquilidad de los asistentes.