Expertos nacionales y extranjeros revisan registro de desaparecidos para conocer cifra real

Desde hace varias semanas, comenzó a trabajar el grupo de expertos nacionales y extranjeros que aportará sus conocimientos al gobierno federal para profesionalizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a fin de que se convierta en una herramienta confiable para autoridades y familiares.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los primeros contactos y juntas de trabajo tuvieron lugar a partir de la tercera semana de octubre pasado, con la intención de diseñar metodologías, establecer calendarios de trabajo y definir el tratamiento que se le dará a la información obtenida.

Ya están trabajando los especialistas (...). Ya empezaron los diálogos y reuniones para ver cuáles pueden ser las metodologías de trabajo, cómo se va a hacer llegar la información, cómo van a ser las reuniones. Ya estamos trabajando", comentó el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, Arturo Medina Padilla.

Las aportaciones científicas y técnicas del equipo, conformado hasta ahora por ocho especialistas (cuatro extranjeros y cuatro nacionales), se centrarán en identificar e implementar las mejores metodologías que permitan conocer a los mexicanos cuál es el número real de personas desaparecidas en el país.

Justamente, la revisión de este registro nacional a través de los expertos internacionales nos permitirá conocer cuál es la conformación real de este registro y si realmente es una herramienta de búsqueda que nos permite contar con información confiable para conocer el número de personas desaparecidas, de las cuales tenemos que seguir trabajando para encontrar datos porque no de todos se tiene. Ya se ha presentado ese análisis y, finalmente, cómo se fortalece para poder darle nosotros un número puntual", respondió al preguntarle por el número de personas desaparecidas que hay en México en la actualidad.

En distintos momentos del sexenio pasado y del actual, las autoridades han referido que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contiene datos incompletos. Cuartoscuro

Los expertos que ya trabajan con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, y que cuentan con habilidades en la creación de datos, inteligencia artificial, antropología y análisis político, son: Mayank Kejriwal, del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Maryland; así como Ted Enamorado, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Washington.

La socióloga Astrid Adriana Pozos, de la Universidad de Veracruz; Esteban Salomón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Ernesto Insulza Vera, de la Universidad Veracruzana, también conforman el equipo de especialistas.

Además, participan el politólogo del ITAM, Guillermo Guevara, y Rodrigo Canales, profesor de la Universidad de Boston.

En distintos momentos del sexenio pasado y del actual, las autoridades han referido que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contiene datos incompletos de diversos mexicanos reportados con esa calidad, lo que no permite iniciar su localización de manera adecuada.

Igualmente, han señalado diversos casos de personas reportadas como desaparecidas por sus familiares que, después de un tiempo, han dado muestras de estar vivas y en otro lugar, sin que sea su deseo reencontrarse con su círculo más cercano.

Circunstancias como las descritas, o razones como accidentes o enfermedades, dotan de imprecisiones al padrón de desaparecidos, por lo que es necesario someterlo a revisión científica, ya que no todas las desapariciones de personas provienen de actos criminales, como también han destacado las autoridades.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 134 mil personas desaparecidas.