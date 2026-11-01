Caso Carlos Manzo: ‘No daré ni un paso atrás’, dice Grecia Quiroz

El recuerdo de Carlos Alberto Manzo Rodríguez recorrió este domingo las calles de Uruapan. A un año de su asesinato, cientos de personas marcharon para exigir justicia, mientras su esposa, la alcaldesa Grecia Quiroz, enfrentó una jornada marcada por la memoria, el dolor y una promesa: continuar con la lucha que compartió con el exfuncionario.

Antes de tomar la palabra frente a los asistentes, Quiroz develó una estatua de Manzo con el puño en alto, en la plaza donde fue asesinado. La efigie quedó acompañada por una placa con una frase que se convirtió en consigna para sus seguidores: “Ni un paso atrás”.

El homenaje tuvo también una expresión sonora. Bandas de músicos interpretaron melodías regionales que el exalcalde acostumbraba escuchar durante sus actos políticos. Entre los asistentes, comerciantes ofrecían mantas, globos con su rostro y los sombreros de ala ancha que Manzo convirtió en parte de su identidad pública.

El ambiente combinó la tristeza por su ausencia con la determinación de quienes acudieron a recordar su trayectoria y mantener viva la exigencia de justicia.

“El miedo no nos va a paralizar”: Grecia Quiroz

Durante el mitin, la alcaldesa habló de la promesa que mantiene con su esposo y del costo personal que representa continuar al frente de una causa que considera necesaria.

Que no daré ni un paso atrás y que seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida, aunque como tú mismo lo decías, que esto nos puede costar la vida", expresó.

La frase dejó ver la dimensión personal de su compromiso. Quiroz reconoció que la situación le preocupa, especialmente por sus tres hijos, pero aseguró que el temor no será motivo para abandonar su responsabilidad.

Por supuesto que me preocupa porque tengo tres hijos, pero hay alguien que tiene que hacerlo y el miedo no nos va a paralizar, porque el miedo también fortalece".

Su mensaje no se limitó al recuerdo de Carlos Manzo. La alcaldesa planteó que la exigencia de justicia debe alcanzar a otras víctimas de la violencia, particularmente a quienes no cuentan con una representación pública que haga visible su sufrimiento.

Exigencia de justicia para todas las víctimas de la violencia

En uno de los momentos centrales de su intervención, Quiroz pidió que el asesinato de su esposo no quede impune, pero subrayó que su reclamo busca representar a quienes han perdido a sus familiares y permanecen sin respuesta de las autoridades.

No queremos que el asesinato de Carlos Manzo quede en la impunidad, pero tampoco queremos que este sea solamente el reclamo de una mujer que perdió a su compañero de vida".

La alcaldesa continuó con un llamado a escuchar a quienes, dijo, suelen quedar fuera de la atención pública.

Hoy quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha, porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta y los dejan caminar en el olvido".

Con esas palabras, la conmemoración adquirió un sentido más amplio: además de recordar al exalcalde, la movilización buscó visibilizar a las familias que enfrentan la violencia sin contar con espacios para exigir justicia.