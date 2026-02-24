GA-ASI desarrolla capacidades de armas de largo alcance para el MQ-9B

La demanda por parte de fuerzas navales y aéreas continúa en aumento para contar con plataformas capaces de mantener objetivos bajo amenaza desde grandes distancias, especialmente sobre las extensiones aéreas y marítimas del Pacífico Occidental. Por ello, los ingenieros de GA-ASI han comenzado a adaptar la carga útil, la estabilidad, el alcance y otras características del MQ-9B para integrar la nueva generación de armas de precisión de alcance extendido.

"El MQ-9B sigue impresionando en el terreno y continuamos ampliando nuestra lista global de clientes", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Queremos seguir incrementando el valor de la aeronave ampliando sus misiones. El MQ-9B cuenta con una capacidad de carga útil extraordinaria, por lo que tiene sentido ampliar nuestros perfiles de misión con la capacidad de portar armas de largo alcance".

Hasta ahora, GA-ASI ha realizado todos los análisis de rendimiento y confía en la capacidad del MQ-9B para transportar armas de largo alcance a grandes distancias, manteniendo al mismo tiempo persistencia y autonomía prolongada. Los ingenieros de la compañía y otros equipos continúan perfeccionando los aspectos técnicos de esta integración y los posibles conceptos operativos, considerando armas como el Joint Air-to-Surface Standoff Missile y el Long-Range Anti-Ship Missile de Lockheed Martin, así como el Joint Strike Missile de Kongsberg Gruppen/Raytheon Technologies.

GA-ASI prevé realizar el vuelo de al menos una de estas nuevas armas ya en 2026.

Hipotéticamente, un perfil de misión podría desarrollarse de la siguiente manera: los MQ-9B podrían despegar desde diversas bases aliadas en el Pacífico Occidental o Meridional, volar hasta un punto de espera y permanecer en esa posición fuera de la zona de alcance de armas de una potencia hostil. Si se diera la orden de lanzamiento, la aeronave podría disparar las armas en coordinación con otras operaciones de Estados Unidos o de aliados.

Además de los modelos SkyGuardian y SeaGuardian, el MQ-9B también incluye el Protector RG Mk1, actualmente en proceso de entrega a la Royal Air Force (RAF) del Reino Unido. GA-ASI también cuenta con contratos de adquisición del MQ-9B con Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Japón, Polonia, Taiwán y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en apoyo del Comando de Operaciones Especiales. El MQ-9B también ha participado en diversos ejercicios de la Armada de Estados Unidos, incluidos Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.