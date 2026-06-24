Lo que está en juego en la mesa de negociación del STPRM

El 25 de junio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) llega a la mesa de negociación con Petróleos Mexicanos con el respaldo de sus 36 secciones, un pliego petitorio aprobado en asambleas generales extraordinarias y la autorización de movimiento a huelga como instrumento legal del proceso.

La petición central es un incremento salarial del 8%, pero la negociación cubre también la atención médica, el abasto de medicamentos en los servicios de salud de Pemex y las condiciones de seguridad laboral de más de cien mil trabajadores que sostienen la operación de la empresa productiva del Estado.

Tres días antes de que arrancara este proceso, el secretario general Ricardo Aldana Prieto se encontraba en Ciudad Madero, Tamaulipas, entregando las primeras 20 viviendas de las 68 ya terminadas en el fraccionamiento Ampliación 17 de Enero, resultado directo del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo después de años de exigirlo. Antes de que cierre el año llegarán 97 más para otras familias petroleras en esa misma ciudad. Ese hilo es el mismo que lleva al sindicato a la mesa del 25 de junio, porque la revisión salarial no es una acción aislada sino parte de una misma convicción sobre qué necesita quien opera los campos, las refinerías y las terminales marítimas para sostener la producción que el país necesita.

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"La vivienda es un derecho que cada trabajador se ha ganado con el sudor de su frente, con el riesgo que asume y con su lealtad a Pemex y a México", dijo Aldana, en marco del evento de entrega de viviendas.

Esa misma lógica define lo que el STPRM pone sobre la mesa esta semana, porque salario, salud y seguridad laboral son las condiciones sobre las que se construye la continuidad operativa de una empresa que no puede permitirse fallas. El sindicato acompaña la recuperación de Pemex, y lo hace pidiendo que esa recuperación incluya a quienes la hacen posible cada turno.

El contexto amplía las implicaciones de lo que se negocie esta semana. Pemex está consolidando alianzas con operadores energéticos internacionales de primer nivel para la exploración en aguas profundas del Golfo de México, acuerdos que exigen estándares técnicos y continuidad operativa al nivel de los mejores operadores del mundo. Ninguna alianza de esa escala se sostiene sobre una fuerza laboral sin certeza en su ingreso, su atención médica o sus condiciones de trabajo.

El sindicato lo resumió en Ciudad Madero con una frase que aplica igual en la mesa de negociación: "El Sindicato cumple, Pemex produce." Esta semana, cumplir significa llegar con propuestas, sostenerlas y traducirlas en condiciones concretas para más de cien mil trabajadores que el país necesita operando a su máximo nivel.