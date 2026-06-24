"Felicidades a Nuestra Selección Nacional; nos llenan de orgullo": Sheinbaum

Ante el rotundo éxito de la Selección Mexicana contra la selección de Chequia en el Mundial de Futbol, la Presidenta Claudia Sheinbaum les agradeció las alegrías que han dado al país en la justa deportiva internacional.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció la representación que ha dado en la competencia por la Copa del Mundo.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”, celebró.

La jefa del Ejecutivo disfrutó el partido de la selección mexicana en compañía de su esposo, el doctor Jesús María Tarriba.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Esta mañana Sheinbaum envió suerte al Tri

En torno a su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de apoyo y buenos deseos a la Selección Nacional de Futbol de cara al partido que disputará hoy frente a Chequia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el Salón Tesorería, la mandataria expresó su confianza en el representativo mexicano y destacó el entusiasmo que ha generado el desempeño del equipo en la justa mundialista.

Comentó: “Estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra, de todo el pueblo de México al representativo nacional”.

La presidenta reiteró su respaldo al equipo mexicano y destacó la importancia que tiene el Mundial para fortalecer el ánimo y la unidad entre los aficionados pues resaltó el ambiente festivo que se vive en el país con motivo de la Copa del Mundo, asegurando que México ha proyectado una imagen positiva ante millones de personas alrededor del planeta.

Subrayó que “lo que se muestra es cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera, y estamos contentos”.

La mandataria consideró que los festejos y la convivencia entre aficionados nacionales y extranjeros reflejan la hospitalidad y el espíritu festivo que caracterizan a los mexicanos.

Celebró con pozole su cumpleaños 64

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció a todas las personas que la felicitaron con motivo de su cumpleaños 64.

Acompañada de su esposo, el doctor Jesús María Tarriba, la mandataria federal mostró su comida favorita con motivo de su cumpleaños y destacó que lo celebró en compañía de su marido.

Escribió en sus redes sociales: Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús, disfrutando de un rico pozole rojo, mi platillo favorito”.