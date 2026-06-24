Habitantes de Ecatepec riñen con policías; se oponen a instalación de basurero

En Tlaxcala, policías antidisturbios de la Policía Estatal se enfrentaron con los habitantes d la comunidad de Ecatepec en el municipio de Atlangatepec.

Los primeros reportes indican que los policías intentaron desalojar a los habitantes con gases lacrimógenos y apoyo aéreo, esto porque se oponen a la instalación del llamado Polo de Economía Circular para el Bienestar.

Policías riñen con pobladores de Ecatepec, Tlaxcala Foto: Especial

Los habitantes aseguran que en realidad se trata de un basurero que quiere instalar el gobierno del estado, ante el problema de los rellenos sanitarios en la entidad.

Caminos bloqueados por pobladores de Ecatepec, en Tlaxcala Foto: Especial

Por lo que, los habitantes se oponen rotundamente, ya que tienen cerca la laguna de Atlangatepec, terrenos de labor, pozos de agua, escuelas y viviendas en la zona que se podrían ver afectadas por la contaminación que genere el Polo de Economía Circular.

Los policías lanzaron a la población gas lacrimógeno, hubo empujones, jalones y algunos golpes con sus escudos de parte de la policía a los habitantes.

Al final la policía se retiró del lugar, los habitantes, indicaron que se mantendrá alertas y no permitirán que les instalen ningún basurero.

Policías riñen con pobladores de Ecatepec, Tlaxcala Foto: Especial

En Ecatepec del Edomex instalan más Puntos Violeta

Con la finalidad de dar mayor seguridad a las mujeres que salen a trabajar, ir a la escuela o hacer actividades, debido a que Ecatepec cuenta con doble alerta de género, se establecieron más Puntos Violeta en la Sierra de Guadalupe y en la colonia Santa Clara en establecimientos donde las mujeres puedan resguardarse ante alguna situación de riesgo, en lo que llega asistencia policial.

Al supervisar el Operativo red Violeta, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que con estas acciones se busca combatir todas las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, “se trabaja casa por casa para que tengan los QR y puedan bajar la aplicación donde reciben apoyo psicológico, jurídico y acompañamiento en tiempo real si se sienten inseguras”, explicó.

En el despliegue operativo en donde participaron elementos de sector 9, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina en la colonia Santa Clara Coatitla, se determinaron Puntos Violeta en panaderías, tiendas, carnicerías y cocinas económicas, sitios que aseguró la edil serán de resguardo para mujeres en riesgo mientras llega ayuda institucional.

Apuntó que “en donde haya calcomanía Violeta, niñas, adolescentes y mujeres deben saber que es un lugar donde pueden acudir a pedir apoyo, porque no se puede normalizar la violencia, por eso trabajamos en conjunto la policía municipal y Marina”.