AMOTAC Durango se une a marcha nacional para exigir mayor seguridad

Para demandar mejores condiciones de seguridad y denunciar presuntamente abusos por parte de autoridades federales, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) se unieron a la manifestación nacional en la Laguna de Durango.

César Quiñones Loredo, delegado estatal de AMOTAC en Coahuila y Durango, sostuvo que la inconformidad es para respaldar a sus dirigentes nacionales quienes se encuentran dialogando con las autoridades.

Los manifestantes recorrieron el Periférico de Gómez Palacio, para salir por la carretera a Chihuahua y terminar en El Vergel.

Se realizaron bloqueos de 30 minutos, para posteriormente dar paso al tráfico vehicular.

En la movilización participaron 150 agremiados de la región norte.

Recordó que los transportistas enfrentan la inseguridad en las carreteras del país, así como las revisiones que realizan las autoridades federales, lo cuales son muy estrictos en los retenes que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).