Fueron localizados al menos siete cuerpos envueltos en bolsas de plástico y encintados, la mañana de este lunes en Acaponeta, Nayarit.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 111 de la autopista Tepic-Mazatlán en las inmediaciones del callejón de La Guásima.

Elementos de seguridad acudieron a la zona para acordonarla, en espera de la llegada de las autoridades correspondientes.

Pese a que en la zona se han registrado hechos similares, las autoridades de Nayarit, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, no han reforzado la seguridad.

Esto, pese a que el pasado 11 de octubre, a un costado de la vía de cuota Tepic-Mazatlán, fueron abandonados tres cuerpos envueltos en cobijas, los cuales tenían narcomensajes.

Asimismo, durante septiembre se registraron hechos similares en la autopista Mazatlán-Tepic.

Pese a estos hechos de violencia, no se han implementado acciones por parte del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, para frenar el avance de la delincuencia.

Hasta el momento, las autoridades de Nayarit han guardado silencio y no han dado a conocer información oficial sobre este hecho.