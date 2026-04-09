Mundial 2026: Taxistas por aplicación piden que los dejen trabajar en el aeropuerto

Choferes de taxi por aplicación realizaron una protesta en la Explanada de los Héroes en la Macroplaza para exigir que les dejen trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey luego de los operativos que realizó Guardia Nacional para retirarlos de ese lugar.

El evento se realizó este jueves y participaron conductores de Uber y Didi que solicitaron el permiso para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey sobre todo ahora que se aproxima la celebración del Mundial de Futbol y que sus servicios serán requeridos por visitantes nacionales y extranjeros.

Estamos solicitando una respuesta al tema del aeropuerto. Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta a través de la Federación de ese permiso que necesitamos", dijo Cristina Marmolejo, representante del Colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León

En entrevista mencionó que esperan que se abran los espacios de los aeropuertos para ellos para poder laborar sin acoso, sin hostigamiento, así como el retiro de sus unidades y multas de hasta 45 mil pesos.

Yo entiendo todo el esfuerzo que está haciendo el señor gobernador, Samuel García, por llevar a fin esta fiesta que se aproxima, pero indudablemente todos los esfuerzos que se puedan hacer en cuestión de movilidad no van a ser suficientes si estamos esperando que Nuevo León, al ser una de las tres sedes, pues reciba una cantidad fuerte de turistas nacionales e internacionales", explicó.

Recordó que ellos están imposibilitados para realizar viajes desde el Aeropuerto.

Es un acoso, es un hostigamiento (…), te abordan, abordan al usuario, te revisan el celular, te retiran el vehículo, todo eso nos genera multas muy altas que son arriba de los 45 mil pesos", precisó.

Indicó que en Nuevo León hay unos 60 mil conductores afectados con esta situación.

Somos trabajadores formales, pagamos impuestos, hacemos declaraciones ante Hacienda, estamos ya dentro de un Seguro Social y nos siguen tratando como informales y delincuentes", lamentó.

Previo a la protesta que realizaron en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, los choferes efectuaron un recorrido desde varios puntos de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás.

Marmolejo compartió que saben que en otra de las sedes mundialistas, Guadalajara, el gobierno estatal ya ha anunció que permitirán que los choferes de aplicación se acerquen a unos 3 kilómetros de Aeropuerto para recoger pasaje.

Detalló que su petición es ante la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) que es la encargada de liberar el permiso correspondiente.

Venimos al gobierno del estado a solicitar la intervención del gobernador Samuel García para que nos dé voz con la Federación para que nos ayude a ser escuchados, para que nos ayude a que nos den una solución definitiva, ya no queremos mesas de diálogo sino van a tener una solución", expuso.

Apenas el pasado 3 de abril, Guardia Nacional realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en el que retiraron a unidades de plataforma.

jcp