Mujer paramédico muere tras choque de ambulancia contra columna del Metro

Un mujer paramédico murió luego de que la ambulancia en la que viajaba chocó de manera frontal contra una de las columnas de la Línea 4 del Metro, la cual se construye sobre la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León.

La víctima viajaba a bordo de una ambulancia de Emergencias de San Nicolás.

El accidente tuvo lugar en el cruce de la avenida Constitución y Gregorio Torres, a la altura de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La paramédico viajaba con su compañero de turno, quien resultó herido y que ahora se encuentra hospitalizado.

Se reportó que los paramédicos transportaban a una mujer de la tercera edad cuando sobrevino el accidente.

El accidente provocó una intensa movilización en la zona por elementos de distintos cuerpos de auxilio, incluidos, personal del IMSS que salió ayudar a los paramédicos que se habían accidentado.

Tras el accidente se procedió a un cierre parcial de la vialidad, lo cual causó tráfico lento en la zona.

Abuelita muere al chocar su vehículo contra señalamiento

Una mujer de la tercera edad murió durante la noche de este lunes al estrellarse de frente con un señalamiento tipo bandera en sobre la avenida Rangel Frías, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:26 horas específicamente en el cruce de la avenida Rangel Frías con Simón Herrera a la altura de la colonia Burócratas del Estado.

De acuerdo con el informe emitido por Protección Civil de Monterrey la mujer de entre 60 y 70 años viajaba a bordo de una camioneta tipo Nissan X-Trail cuando se impactó contra la base de un señalamiento tipo bandera que se ubicaba en la división de un puente a desnivel.

La mujer fue localizada sin signos vitales en la carpeta asfáltica. Testigos del accidente mencionaron que la mujer alcanzó a salir de su auto y, posteriormente, se desvaneció.

Al lugar llegaron elementos de Movilidad de Monterrey, quienes quedaron a la espera de las autoridades competentes.

Estudiante cae desde lo alto del Metro Universidad

Un joven murió la tarde del sábado tras presuntamente lanzarse desde lo alto de la estación del Metro Universidad, en San Nicolás, en el estado de Nuevo León.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Diego, de 22 años, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Según testigos, el joven habría ingresado a la estación Universidad y posteriormente se habría lanzado de manera intencional desde las escaleras que conectan con el andén donde se aborda el Metro.

El joven cayó desde una altura aproximada de cinco metros, a pocos metros de uno de los accesos a las instalaciones de la UANL.