Oaxaca mantiene vigilancia ante tres zonas de baja presión con potencial ciclónico

La Coordinación Estatal de Protección Civil vigila la evolución de tres zonas de baja presión con altas probabilidades de convertirse en ciclones tropicales en las próximas 48 horas en el litoral oaxaqueño.

Manuel Maza Sánchez, titular del organismo, detalló que se trata del eventual ciclón tropical “Simón”, que se desplaza de manera paralela a las costas del país en el océano Pacífico, con lluvias ligeras en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y en algunos municipios de la franja costera.

“Este martes se reportaron lluvias en Santa María Huatulco y toda la franja de Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, Tututepec y algunos otros municipios de la Costa Chica afromexicana”.

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La recomendación cobra especial relevancia para pescadores, prestadores de servicios turísticos, deportistas y personas que tengan previsto realizar actividades en el mar.

Descartó afectaciones de consideración en las carreteras y puentes, así como en los accesos a los aeropuertos.

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En relación con la depresión tropical que se formó en el golfo de México, provocó lluvias en la Cuenca del Papaloapan, así como en parte de la Sierra Norte.

Por esto, el funcionario reiteró el exhorto a las autoridades municipales a continuar en sesión permanente en sus consejos de Protección Civil y no descuidar los refugios temporales ante una probable contingencia que afecte a familias ubicadas en zonas de riesgo.

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El mensaje oficial se concentra en la prevención y en evitar que las embarcaciones pequeñas se hagan a la mar en los puntos señalados, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas presentes en el Pacífico.