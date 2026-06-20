Las intensas lluvias registradas el pasado viernes 19 de junio en el estado de Nuevo León dejaron un saldo trágico en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde una mujer perdió la vida tras ser aplastada por un anuncio metálico que se desplomó en plena vía pública.

De acuerdo con las autoridades locales, el hecho ocurrió en la avenida Universidad, en la colonia Anáhuac, cuando la víctima buscaba resguardarse de la tormenta a las afueras de una farmacia. Fue en ese momento que un espectacular de grandes dimensiones cedió ante la fuerza del viento y la lluvia, cayendo sobre la mujer y provocándole la muerte de manera inmediata.

El incidente generó conmoción entre los transeúntes y clientes de la zona, quienes fueron testigos de la tragedia. Un video grabado por un trabajador y difundido en redes sociales muestra el instante exacto en que la estructura metálica se desploma, lo que ha intensificado la indignación y el debate sobre la seguridad de este tipo de anuncios en áreas urbanas.

Impacto de las lluvias

Las precipitaciones del viernes provocaron inundaciones en distintas zonas del estado, dejando múltiples vehículos varados y afectaciones en colonias de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe. Protección Civil de Nuevo León reportó que se atendieron decenas de emergencias relacionadas con encharcamientos, caída de árboles y daños en infraestructura.

El fenómeno meteorológico sorprendió a los habitantes, quienes compartieron imágenes de calles convertidas en ríos y de automovilistas atrapados en avenidas principales. La intensidad de las lluvias puso en evidencia la vulnerabilidad de la zona metropolitana frente a tormentas súbitas y la necesidad de reforzar medidas preventivas.

Tras el accidente, la Fiscalía estatal abrió una investigación para determinar las responsabilidades en torno al espectacular que colapsó. Se indaga si la estructura contaba con los permisos correspondientes y si cumplía con las normas de seguridad exigidas por el municipio.

Vecinos y organizaciones civiles han señalado que muchas de estas estructuras se encuentran en condiciones precarias y representan un riesgo para la población, especialmente durante fenómenos climáticos extremos.